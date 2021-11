Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Vereinsheim in der Friedenstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, den 08.11, 21.00 Uhr, bis 10.11.2021, 15.30 Uhr, in das Vereinsheim im Jadestadion in der Friedenstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Leergutkiste.

Zeugenhinweise sind an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell