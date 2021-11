Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Werkstatt am Banter Weg - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Dienstag, den 09.11.2021, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.11.2021, 00:17 Uhr, in eine am Banter Weg im Bereich der Weserstraße gelegenen Werkstatt ein, durchsuchten das Objekt und entwendeten eine Geldkassette. Zeugenhinweise sind an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu richten.

