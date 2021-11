Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte in Jever - Polizei leitet Verfahren gegen 32-Jährigen ein

Jever (ots)

Am Montagabend bat eine 43-jährige Jeveranerin um das Erscheinen der Polizei, da sich eine männliche Person vor ihrem Wohnhaus aufhielt und den Bereich nicht verlassen wollte. Die eingesetzten Beamten stellten am Einsatzort einen 32-jährigen Jeveraner fest, der sich weiterhin uneinsichtig zeigte. Auch ein ausgesprochener Platzverweis ließ den Mann unbeeindruckt, so kam er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Als der junge Mann von dem Grundstück geleitet werden sollte, versuchte dieser plötzlich in Richtung der Beamten zu schlagen. Ein Beamter konnte dem Schlag ausweichen. In einer anschließenden Rangelei wurden sowohl der Beschuldigte wie auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgt die Anordnung einer Blutprobenentnahme bei dem 32-Jährigen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

