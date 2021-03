Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter zerstechen Reifen an mehreren Pkw

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Stadtgebiet

12.03.2021, 23.55 Uhr bis 13.03.2020, 18.00 Uhr

In der Freitagnacht beschädigte eine bisher unbekannte Tätergruppe im Stadtgebiet von Königslutter insgesamt vier Reifen an verschiedenen Pkw.

Ein aufmerksamer Passant bemerkte gegen 23.55 Uhr im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße eine aus vier bis fünf dunkelgekleideten Personen bestehende Gruppe, die dem Anschein nach gegen ein parkendes Auto traten. Nahezu zeitgleich duckte sich eine Person der Gruppe hinter einem Fahrzeug ab und ein zischendes Geräusch war zu hören. Noch während der Zeuge die Polizei verständigte, entfernte sich die Gruppe in Richtung der Straße Schoderstedter Beek. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Ermittlungen ergaben, dass in der Gerhart-Hauptmann-Straße jeweils ein Reifen an einem VW Up sowie an einem VW Golf und in der Eichendorffstraße ein Reifen eines Opel Omega zerstochen wurden. Im Verlauf des Samstages meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei und gab an, dass es an seinem Peugeot, der in der Fallersleber Straße geparkt war, ebenfalls eine Sachbeschädigung an einem Reifen gegeben habe. Ein Tatzusammenhang ist nicht ausgeschlossen.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell