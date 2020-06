Polizei Düren

POL-DN: Acht Kellerräume aufgebrochen

Düren (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagmittag wurden in einem Mehrfamilienhaus acht Kellerräume von einem unbekannten Täter angegangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus auf der Aachener Straße gerufen. Ein Mieter hatte beim Betreten des Kellers festgestellt, dass insgesamt acht Kellerverschläge offen standen und teilweise durchsucht worden waren.

Gegenüber der Polizei äußerten mehrere Bewohner, am Sonntag habe es wiederholt an der Haustür geklingelt. Auf Nachfrage gab eine fremde Person an, Post zu einer im Gebäude befindlichen Firma bringen zu wollen. Dort sei aber keine Post angekommen. Der Tatzeitraum konnte von den Kellerbesitzern auf die Zeit zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr eingegrenzt werden.

Haben Sie Hinweise auf den Täter oder die Tat? Dann wenden Sie sich unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell