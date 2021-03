Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Holzschuppen in Sülfeld

Wolfsburg (ots)

Wofsburg OT Sülfeld, Vor dem Busch

13.03.2021, 04.30 Uhr bis 04.40 Uhr

In der Freitagnacht brannte aus bisher unbekannter Ursache ein Holzschuppen in der Straße Vor dem Busch in Sülfeld nieder. Die angrenzende Garage sowie ein Zaun gerieten dabei ebenfalls in Brand. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen 04.40 Uhr einen Feuerschein, der augenscheinlich aus dem Bereich eines Schuppens kam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz der zeitnahen Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass der Schuppen vollständig abbrannte. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme des Brandortes wurden leichte Schäden an einer an den Schuppen grenzenden Garage, sowie an einem daneben befindlichen Zaun festgestellt. Ein Zusammenhang mit den Bränden vom vergangenen Donnerstag (wir berichteten), ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei wurden aufgenommen und dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung und/oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell