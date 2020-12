Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Mehrere Mülltonnen durch Brand zerstört

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Täter sind vermutlich für den Brand dreier Mülltonnen eines Pfarrheims an der Straße Abteiring in Wadersloh-Liesborn am Sonntagabend (27.12.2020, 21.21 Uhr) verantwortlich.

Die drei Mülltonnen brannten komplett herunter, außerdem wurde durch das Feuer ein Fenster des Pfarrheims beschädigt. Die Feuerwehr Liesborn löschte den Brand vollständig.

Wer kann Angaben zu dem Brand machen oder hat unbekannte Personen zur Tatzeit in der Nähe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

