Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Lagerräume und ein Pkw-Diebstahl in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 10.11.2021, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, den 11.11.2021, 09:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu Lagerräumen in der Luisenstraße zu verschaffen. Das Aufhebeln der Eingangstüren misslang; es blieb beim Versuch. Darüber hinaus entwendeten bislang unbekannte Täter, in der Zeit von Mittwoch, den 10.11.2021, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, den 11.11.2021, 16:30 Uhr, einen Pkw Opel Corsa in blau von einem unmittelbar angrenzenden Grundstück in der Luisenstraße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell