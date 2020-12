Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten

PirmasensPirmasens (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 12:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Bottenbacher Straße 99 geparkten Opel Mokka. Vermutlich fuhr der Unfallflüchtige zu dicht an dem Opel vorbei und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. Da entsprechende Plastikteile aufgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass der rechte Außenspiegel des verursachenden Fahrzeuges ebenfalls beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 750 Euro. Gestern, im Zeitraum zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, beschädigte ein Unfallflüchtiger einen schwarzen Hyundai. In dem genannten Zeitraum war der Hyundai auf den Parkplätzen dreier Einkaufsmärkte geparkt. Zunächst beim Edeka-Markt in der Landauer Straße, dann beim Nettomarkt in der Teichstraße und schließlich beim Wasgau-Markt in der Bitscher Straße. Der Schaden wurde erst im Anschluss bemerkt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hinterließ an dem Hyundai einen Streifschaden an der Beifahrertür mit leicht rötlichen Lackanhaftungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1000 Euro. Gestern, zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr, wurde ein gelber Ford Transit der Post während der Zustelltätigkeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Entweder in der Hohenzollern- oder in der Buchsweilerstraße wurde das mehrfach am rechten Fahrbahnrand stehende Fahrzeug wohl im Vorbeifahren am Heck beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell