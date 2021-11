Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Juweliergeschäft in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 10.11.2021, um 17:43 Uhr, entwendete ein zunächst unbekannter Täter drei Armbanduhren aus der Auslage eines Juweliergeschäfts in der Marktstraße und flüchtete fußläufig. Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit in der Innenstadt von Wilhelmshaven aufhielt, nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter in der Börsenstraße stellen. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung konnte sich der Täter schließlich losreißen, verlor hierbei jedoch das Diebesgut und persönliche Gegenstände, die Hinweise auf seine Identität ergaben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 188 cm groß - schlank - leichter Oberlippenbart - Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover, Camouflage-Hose, Camouflage-Tuch vor dem Gesicht - trug eine pinkfarbene Tasche Zwei namentlich unbekannte Personen hatten die Tat beobachtet und dem Geschäftsinhaber gemeldet. Diese zwei Zeugen und auch sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

