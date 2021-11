Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Zeugen gesucht

Jever (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 10.11.2021, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 11.11.2021, 06:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht der Anthon-Günther-Straße geparkten Pkw Fiat erheblich. Aufgrund des Schadensbildes, dass sich über die gesamte linke Seite des Pkw erstreckt, ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug ebenfalls deutlich beschädigt sein dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell