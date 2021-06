Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Versuchter Einbruch in eine Garage

In der Zeit zwischen Sonntag, 6. Juni 2021, 21.30 Uhr und Montag, 7. Juni 2021, 13.45 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Garage in der Straße Schmeder Vossenberg einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Freitag, 4. Juni 2021, 9.00 Uhr und Sonntag, 6. Juni 2021, 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein gesichertes schwarzes 26 Zoll Damen-E-Bike der Marke Hansa sowie einen angehängten Kinderfahrradanhänger vom Grundstück eines Wohnhauses in der Schmiedestraße. An dem Fahrrad war eine Handyhalterung sowie eine Doppelfahrradtasche angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Trekkingrads

In der Zeit zwischen Samstag, 5. Juni 2021, 15.00 Uhr und Montag, 7. Juni 2021, 15.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person ein gesichertes Herren-Trekking-Fahrrad der Marke Pegasus Solero SL vom Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Markt". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 5. Juni 2021, 18.00 Uhr und Montag, 7. Juni 2021, 10.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Schmiedestraße ein und entwendeten aus einem Gästezimmer eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Bakum - Heckenbrand

Am Montag, 7. Juni 2021, um 18.20 Uhr, geriet eine Hecke beim Abbrennen von Unkraut in der Bahnhofsstraße in Brand. Die Polizei konnte mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch eines Nachbarn den Brand löschen. Die örtliche Feuerwehr erschien zum Nachlöschen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und einer leicht verletzten Person

Am Montag, 7. Juni 2021, um 10.55 Uhr, fuhr ein 87-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der K269 und wollte die Holdorfer Straße geradeaus in Richtung Marienstraße überqueren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des 55-jährigen Autofahrers aus Neuenkirchen-Vörden, der auf der Holdorfer Straße in Richtung Dinklage fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Dinklager schwer verletzte und durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Neuenkirchen-Vörden wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein vor Ort angetroffener Ersthelfer verhielt vorbildlich und leistete bereits Erste Hilfe. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Die Holdorfer Straße war zwischen 10:55 Uhr und 12:10 Uhr für die Rettungsarbeiten zwischen Dinklage und der Einmündung Brockdorfer Straße voll gesperrt.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen im Grenzweg, auf dem Gelände des Abfallwirtschaftzentrums, eine Geldbörse aus einem Pkw. Während der Fahrer privaten Müll entsorgte, hatte er seine Geldbörse auf dem Beifahrersitz abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Felgen (mit Fotos)

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr, kam es im Wicheler Ring zu einem Diebstahl von vier hochwertigen Kfz Felgen der Marke BMW. Der oder die Täter fuhren mit einem silbernen Kleinwagen, vermutlich Opel Corsa, zum Tatort und entwendeten die Felgen aus dem Carport neben dem Wohnhaus des Geschädigten Am Tatort wurde offensichtlich aufgrund von Platzmangel ein klappbarer Kindersitz sowie eine Plastiktasche mit Kleinkinderutensilien (u.a. Bekleidung, Wickelauflage und Feuchttüchern) zurückgelassen. Wer Hinweise zu dem doch eher außergewöhnlichen Kindersitz oder zur Plastiktasche machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lohne unter 04442-808460 zu melden.

