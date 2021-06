Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Kupferkabeln

In der Zeit zwischen Sonntag, 6. Juni 2021, 15.00 Uhr, und Montag 7. Juni 2021, 7.00 Uhr, haben bislang unbekannte Personen ein Firmengelände im Roevenkamp betreten und ca. 50m Kupferkabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cappeln/Elsten - Einbruch in ein Gerätehaus

Zwischen Donnerstag, 3. Juni 2021, 18.00 Uhr und Montag, 7. Juni 2021, 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in Gerätehaus in der Straße "Up'n Brink" ein und entwendeten einen Freischneider. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Montag, 7. Juni 2021, 18.42 Uhr, geriet ein 27-jährige Autofahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Er händigte den Polizeibeamten einen rumänischen ADR-Schein (Erlaubnis zum Befördern von Gefahrgut auf der Straße) sowie einen rumänischen Führerschein aus. Bei beiden Dokumenten bestand der Verdacht, dass es sich um Fälschungen handelt. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Dokumente wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Schneiderkrug - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 7. Juni 2021, um 16.55 Uhr, geriet ein 30-jähriger Autofahrer aus Großenkneten in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Montag, 7. Juni 2021, gegen 14.45 Uhr, fuhr eine Emstekerin mit ihrem blauen BMW 3 auf der Lange Straße als ihr ein schwarzer Ford S-Max oder C-Max mit Cloppenburger Kennzeichen entgegenkam und weiter Richtung Drantum fuhr. Während der Fahrt verlor der Ford eine Radkappe, welche den BMW an der Stoßstange traf. Es entstand Sachschaden. Vermutlich hatte der oder die Fahrer/in nicht gemerkt, dass die Radkappe verloren ging. Der Fahrer oder die Fahrerin des Fords wird gebeten, sich bei der Polizei in Emstek zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 7. Juni 2021, um 19.20 Uhr, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Straße Hinter Esch. An der Kreuzung zur Beverbrucher Straße übersah sie aufgrund tief stehender Sonne den von rechts kommenden 35-jährigen Radfahrer aus Garrel. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell