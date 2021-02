Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt

Greifswald (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am gestrigen frühen Abend (10. Februar 2021, gegen 18.00 Uhr) beobachtet, wie ein unbekannter Mann in der Greifswalder Fleischervorstadt ein Graffiti an eine Hauswand angebracht hat. Sofort benachrichtigte er die Polizei und blieb auch weiterhin am Telefonhörer, um den weiteren Aufenthaltsort des Sprayers durchzugeben. Die eingesetzten Beamten konnten ihn schließlich im Bereich der Gützkower Straße feststellen - und das auch noch auf frischer Tat. Der 34-jährige Deutsche war nämlich gerade dabei, die nächste Hauswand mittels Farbe zu beschädigen. Nach erfolgter Belehrung und Tatvorwurf hatte der Mann eine eher sonderbare Antwort parat: Er wollte die Hauswand nur schöner machen. Im Laufe des Gesprächs räumte er zudem ein, eine weitere Hauswand in der Burgstraße beschädigt zu haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro.

