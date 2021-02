Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verfolgungsfahrt auf der Insel Usedom

Usedom (ots)

Heute Vormittag (05.02.2021, 11:00 Uhr) wollten Beamte der Polizeistation Usedom auf der Kreisstraße 34 den Fahrer eines Opel Combo kontrollieren, da sich offensichtlich falsche Kennzeichen an dem Fahrzeug befanden. Der Opel-Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und versuchte zu flüchten. Es folgte eine Verfolgungsfahrt auf der K 34 über die Ortschaft Rankwitz in Richtung Lieper Winkel. Auf einem Acker konnte das Fahrzeug schlussendlich gestoppt werden, jedoch ergriff der Fahrer sofort die Flucht in Richtung des angrenzenden Waldes. Er konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden. Neben dem bislang unbekannten Fahrer befand sich außerdem ein 33-jähriger deutscher Mann in dem Fahrzeug, der durch die Beamten festgesetzt wurde. Der aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammende Beifahrer konnte keine weiteren Angaben zum Vorfall machen. Er wurde im Anschluss aus den polizeiliches Maßnahmen entlassen. Gegen den bislang unbekannten Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen (§ 315d StGB), Kennzeichenmissbrauch und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.

