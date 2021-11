Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 13.11.2021, 12.00 Uhr, bis Montag, den 15.11.2021, 12.00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch in eine Physiopraxis in der Lange Straße. Die unbekannten Täter versuchten über die Fenster in die Räumlichkeiten zu gelangen und scheiterten dabei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 9230 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell