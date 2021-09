Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für einen 21-jährigen Dortmunder endete die Autofahrt am Mittwoch (15.09.21) an der Konrad-Adenauer-Straße in Lüdinghausen. Gegen 18 Uhr stoppten ihn Polizisten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Cannabiskonsum). Der Dortmunder musste mit zur Wache, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

