Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-Gauangelloch: Unfall mit drei Fahrzeugen; K 4161 derzeit ab Kreisverkehr voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 3

Leimen-Gauangelloch (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger die K4161 in Fahrtrichtung Gauangelloch. Der 27-Jährige setzte auf Höhe eines dort befindlichen Parkplatzes zum Überholen an und fuhr in der Folge an einem unbeteiligten Fahrzeug sowie an einem 28-jährigen Opel-Fahrer vorbei. Weiterhin wollte er noch einen vorausfahrenden LKW überholen. Als er auf Höhe des 53-jährigen LKW-Fahrers war, zog auch der 28-Jährige nach links, um sich dem Überholvorgang anzuschließen. Hierbei touchierte er das Heck des 27-Jährigen, woraufhin dieser abbremste. Der 28-Jährige kam im Zuge dessen ins Schleudern und streifte den rechts fahrenden LKW, der zunächst weiterfuhr und erst nach wenigen Metern zum Stehen kam. Im weiteren Verlauf kollidierte der 28-Jährige erneut mit dem Ford-Fahrer, woraufhin er schließlich die Kontrolle über sein Auto verlor und sich infolgedessen überschlug. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der 28-Jährige wurde dennoch vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Opel entstand Totalschaden. An dem LKW sowie an dem Ford entstand wiederum Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 6000 Euro. Die Feuerwehr Leimen war ebenfalls im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in beiden Richtungen für rund eine Stunde komplett gesperrt. Gegen 07:30 Uhr konnte der Verkehr dann in Richtung Gauangelloch an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Erst gegen 09:00 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und beide Fahrbahnen wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell