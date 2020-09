Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lagerhalle aufgebrochen

53937 Schleiden-Oberhausen (ots)

Eine noch nicht genau bestimmbare Menge von Arbeitsmaschinen stahlen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Trierer Straße. Samstagmorgen (7.30 Uhr) bemerkte ein Angestellter der Firma den Einbruch in eine angemietete Lagerhalle eines größeren Lagerhallenkomplexes. Die Diebe hatten eine Stahltür seit Donnerstagabend (18 Uhr) aufgehebelt und aus dem Raum mehrere Maschinen entwendet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell