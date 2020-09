Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 26-Jähriger in Wohnung überfallen

53909 Zülpich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (4.30 Uhr) traten drei offenbar unbekannte Männer eine Wohnungstür an der Von-Lützenberger-Straße ein. Dort spielte der Wohnungsinhaber an seinem Computer. Die drei Männer nahmen sich den PC sowie den Controller des Spielers und verschwanden aus der Wohnung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell