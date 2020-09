Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

53919 Weilerswist-Metternich (ots)

Am Samstag, den 26.09.2020, um 15.38 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau aus Bornheim mit ihrem Pkw den Pfingstmühlenweg in Metternich und beabsichtigte nach links auf die Meckenheimer Str. abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 26-jährigen Mann, der mit dem Fahrrad auf der Meckenheimer Str. in Richtung Weilerswist unterwegs war. Der vorfahrtberechtigte Radfahrer kam zu Fall und klagte über Schmerzen an Rücken, Hüfte und Beinen. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

