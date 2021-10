Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbruch an der Heiligengeiststraße +++

Oldenburg (ots)

In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Heiligengeiststraße kam es am Mittwoch in der Zeit zwischen 7.30 und 17 Uhr zu einem Einbruch.

Unbekannte Täter hatten die Eingangstür zu einer Zweizimmerwohnung zunächst mit einem Hebelwerkzeug aus der Verriegelung gehebelt und anschließend gewaltsam aufgetreten. Die Diebe durchwühlten die gesamte Wohnung und entwendeten Teile einer Münzsammlung, weitere Sammlerobjekte und etwa zehn Flaschen einer wertvollen Rumsorte.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (1231237)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell