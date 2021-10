Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfallflucht++ Durch einen Abbiegevorgang kam es am Diensttag, gegen 13.42 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit leichtem Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi (vermutlich Audi A4) befuhr die Ofener Straße stadteinwärts. Schließlich bog er nach links in die Zeughausstraße ab, in einer laut Zeugen rücksichtslosen und zügigen Fahrweise. Bei dem Abbiegevorgang missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs. Ein Lkw-Fahrer musste stark abbremsen. Der hinter dem Lkw befindlicher Pkw-Fahrer bemerkte das Bremsmanöver zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam. Der Fahrer des schwarzen Audi setzte seine Fahrt in der Zeughausstraße weiter fort. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall abgeben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 gebeten. (1224000)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell