Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 74jährigen Mann nach medizinischem Notfall in Bad Zwischenahn durch beherztes Eingreifen von Ersthelfern gerettet+++

Oldenburg (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls brach am Dienstag, dem 12.10.2021, gegen 11 Uhr auf dem geh- und Radweg an der Oldenburger Straße in der Nähe des Kreuzungsbereichs zur Mühlenstraße ein 74jähriger Zwischenahner mit seinem Fahrrad zusammen. Mehrere vorbeifahrende Autofahrer erkannten den Ernst der Lage, leistetem dem Mann unverzüglich erste Hilfe und alarmierten über Notruf den Rettungsdienst. Eine zufällig vorbeikommende Zivilstreifenbesatzung der Polizei Bad Zwischenahn unterstützte ebenfalls und forderte zugleich eine weitere Streifenwagenbesatzung mit einem erst neulich bei der Polizei Bad Zwischenahn neu angeschafften Defibrillator an. Letztlich musste der 74jährige unter Zuhilfenahme dieses Defibrillators bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes reanimiert werden. Der Rettungsdienst setzte die Reanimation erfolgreich fort und konnte den Patienten schließlich transportfähig in das Klinikzentrum Westerstede einliefern. Nach gegenwärtigem Stand befindet sich der 74jährige dort in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation. Sowohl die Polizei Bad Zwischenahn als auch die Ehefrau bedanken sich ausdrücklich bei den sehr beherzt und vorbildlich eingreifenden Ersthelfern, insbesondere bei dem jungen Handwerker und der dazukommenden Krankenschwester. Vermutlich wurde dadurch das Leben des 74jährigen Zwischenahners gerettet.

