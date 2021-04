Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In Wuppertal und Solingen kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden angezeigten Wohnungseinbrüchen. Wuppertal - In der Wichlinghauser Straße drangen unbekannte Täter, in einem bisher unbekannten Zeitraum, gewaltsam in eine Wohnung ein. Zur Beute liegen bislang keine Erkenntnisse vor. In der Collenbuschstraße hebelten unbekannte Täter am 27.03.2021, zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr, die Wohnungstür einer Wohnung im vierten Obergeschoss auf. Es wurde nach jetzigem Stand nichts entwendet. Am 29.03.2021 hebelte ein Täter in der Neckarstraße die Tür einer Wohnung auf. Über die Beute ist nichts bekannt. Am 31.03.2021, zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Uellendahler Straße die Tür einer im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung auf. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Solingen - In der Friedrichstraße versuchten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 30.03.2021 (12:30 Uhr) und dem 31.03.2021 (10:00 Uhr) vergeblich in eine Wohnung einzudringen. Zu diesem Zweck versuchten die Täter Schrauben am Langschild der Wohnungstür zu lösen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

