Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Containerbrand im Remscheider Süden - Schulgebäude beschädigt

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 31.03.2021, kurz nach 22:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen brennenden Container an einer Schule in der Hohenhagener Straße. Durch die lodernden Flammen wurden Teile der Fassade sowie einige Fenster beschädigt. Zudem fingen Baumaterialien im Inneren des Gebäudes Feuer gepaart mit einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden liegt bei circa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache und möglichen Personen, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten, wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

