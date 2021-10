Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Bad Zwischenahn/Westerstede: Zweimal Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem PKW+++

Oldenburg (ots)

Zwischen dem 11.10.2021, 16:00 Uhr und 12.10.2021, 07:15 Uhr, kam es im Kreisverkehr Langebrügger Straße/ Willbroksmoor (BZ), sowie im Verlauf der Langebrügger Straße (WST) zu zwei Verkehrsunfällen. U.a. wurden Verkehrszeichen und eine Hecke beschädigt. An den beiden Unfallstellen wurde dabei das vordere sowie das hintere Kennzeichen des gleichen Fahrzeuges verloren. Schäden sind demnach sowohl im Front- als auch im Heckbereich zu erwarten. Wie sich später herausstellt, ist der PKW, VW New Beetle, in der Farbe Schwarz (Bj 1999) entwendet worden. Es werden Zeugen der Verkehrsunfälle gesucht und/oder Personen die Auskunft zum Abstellort des PKW geben können.

