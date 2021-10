Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Ocholt: Verkehrsunfall mit 2 Radfahrerinnen++

Oldenburg (ots)

Am 11.10.21, 16.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Pedelec-Fahrerin und einer Radfahrerin. Dabei biegt die Radfahrerin vom Grundstück der dortigen Arztpraxis vor der Pedelec-Fahrerin auf den Radweg entlang der Godensholter Straße in Ocholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, macht die Pedelec-Fahrerin eine Vollbremsung und stürzt auf regennasser Fahrbahn zu Boden. Während die Fahrerin des Pedelec in der angrenzenden Arztpraxis versorgt wird, entfernt sich die unfallbeteiligte Radfahrerin von der Unfallstelle. Zwecks Klärung des Sachverhaltes wird die sich vom Unfallort entfernende Radfahrerin gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter der Tel.-Nr.04488/8330 zu melden. (1219560)

