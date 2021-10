Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Praxisräume +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende stiegen unbekannte Einbrecher in ein Geschäftsgebäude an der Hundsmühler Straße ein. Etwa in der Zeit zwischen Freitag- und Montagvormittag (jeweils 10 Uhr) begaben sich die Täter auf einen Balkon, hebelten eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in die Räume einer Fußpflegepraxis. Anschließend durchbrachen die Unbekannten eine Leichtbauwand und betraten eine angrenzende Arztpraxis.

Entwendet wurden nach den ersten Erkenntnissen der Polizei unter anderem ein Tablet sowie eine geringe Menge an Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (1217143)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell