Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum von 13.20 bis 18.50 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Siebenstücken am Samstag ein. Zunächst versuchten sie die Haustür aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang, schlugen sie ein neben der Tür befindliches Fenster ein und gelangten so in das Innere. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

