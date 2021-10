Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg/Einbruch in Schulgebäude

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten Unbekannte, vermutlich in der Nacht zum Samstag, in die Paulus van Husen Schule in Osterwick. Am Samstag (9.10.) gegen 14.30 Uhr stellte der Hausmeister zwei beschädigte Scheiben fest. Aufgrund der aufgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass sie eine oder mehrere Personen durch die eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss in das Gebäude geklettert sind. Zu möglichem Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

