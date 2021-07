Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche mit Lichtbild - Gesuchte Person aufgefunden und wohlauf

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit Mittwochnacht als vermisst gemeldete 60-jährige Matthias L., der zuletzt am Mittwoch in Darmstadt gesehen wurde, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Der 60-Jährige meldete sich am Samstag selbstständig bei Angehörigen und gab telefonisch an, auf dem Heimweg zu sein. Beamte des Polizeireviers Wiesloch konnten Matthias L. dann gegen 17:15 Uhr fußläufig auf dem Radweg zwischen Wiesloch und Dielheim antreffen. Die genauen Hintergründe zum Verschwinden sind derzeit nicht bekannt.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4958630

