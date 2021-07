Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 28-Jähriger wegen Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 28-Jähriger dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der 28-Jährige steht im dringenden Verdacht, über den Postweg mehrere Kilogramm Marihuana aus dem Ausland illegal eingeführt zu haben, um es anschließend gewinnbringend zu veräußern. Hierzu soll der Tatverdächtige zwei Pakete mit jeweils 7 Kilogramm Marihuana aus Spanien bestellt haben. In Absprache sollten die Pakete an die Wohnanschrift eines Komplizen geliefert werden. In einem Paketverteilzentrum konnte eine der Sendungen von Kollegen des Polizeireviers Ladenburg sichergestellt werden. Das zweite Paket konnte kurz vor der Auslieferung an die Adresse des Komplizen sichergestellt werden. Dabei wurden zudem der 28-Jährige sowie der Adressat, ein 29-Jähriger, festgenommen.

Am Freitag wurden die beiden männlichen Verdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den 28- Jährigen erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Sein 29-jähriger Komplize wurde nach Außervollzugsetzung des gegen ihn erlassenen Haftbefehls zunächst auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell