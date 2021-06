Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Garage bei Pasewalk

Pasewalk (ots)

In der Zeit vom 5. Juni, 07.30 Uhr, bis zum heutigen 7. Juni 2021, 07.00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Garage in der Lindenstraße in 17309 Schönwalde eingebrochen und verursachten einen Schaden von etwas mehr als 1.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe verschiedene elektronische Geräte zur Gartenarbeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

