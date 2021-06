Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 8.000 Euro Schaden nach Diebstahl von drei E-Bikes

Heringsdorf (ots)

Heute Morgen wurde der Polizei in Heringsdorf der Diebstahl von drei E-Bikes gemeldet, welcher sich im Zeitraum vom 6. Juni, 20.00 Uhr, bis zum 7. Juni 2021, 07.30 Uhr, ereignet hatte. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Damen- und ein Herrenrad im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Ein gelbes Damenrad der Marke Cube ist mit einer auffälligen Klingel (Optik Marienkäfer) versehen. Bei den anderen beiden Fahrrädern handelt es sich um E-Bikes der Marke Victoria in den Farben Schwarz und Schwarz-Blau. Die E-Bikes wurden zuvor angeschlossen auf einem Grundstück mehrerer Ferienunterkünfte in der Bergstraße in Ahlbeck abgestellt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des genannten Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf 038378-2790 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

