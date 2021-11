Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit zwei leichtverletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen missachtete ein 77-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Arthur-Grunewald-Straße/Am Tiefen Fahrwasser die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 77-Jährige und der 37-Jährige zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell