Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Pfaffengrund: Mit Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr fiel den Beamten den Polizeireviers Heidelberg-Süd ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Speyerer Straße in Höhe der OMV-Tankstelle auf. Die anschließende Verkehrskontrolle des 30-jährigen Ford-Fahrers ergab, dass er aufgrund früherem Drogenmissbrauchs bereits die Fahrerlaubnis entzogen bekam und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach der Verbringung des Beschuldigten zum Polizeirevier wurden weitere Mengen an Drogen in dessen Rucksack festgestellt. Ebenso wurde ihm der Konsum mittels Urin-Drogentest nachgewiesen. Der Beschuldigte muss sich nun neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln sowie dem Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell