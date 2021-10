Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Betrunkener E-Scooter Fahrer

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 01:15 Uhr fiel den Beamten des Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein E-Scooter-Fahrer welcher in Schlangenlinen die Rohrbacher Straße in Richtung Kurfürstenanlage fuhr. Bei der Fahrzeugkontrolle und einem anschließenden Alkoholtest des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mit ca. 2 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Dem Fahrer wurde der Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

