Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Mit gestohlenem PKW unter Alkohol-und Drogeneinfluss unterwegs

Zeugen/Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach 06.00 Uhr wurde in der Bergheimer Straße der Fahrer eines Skoda kontrolliert, bei dem den Beamten sofort Alkoholgeruch auffiel. Bei der Kontrolle des 19-jährigen stellten sie außerdem fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keinen Führerschein besaß. Den Skoda hatte er zudem vermutlich in der Nacht in Neuenheim entwendet, nachdem er offensichtlich den Fahrzeugschlüssel auf dem Boden fand. Die Fahrzeughalterin bestätigte, dass sie diesen vermutlich am Freitagabend verloren hatte. Am PKW wurden frische Unfallschäden festgestellt, weshalb nicht auszuschließen ist, dass der 19-jährige für eine oder mehrere Unfallfluchten in den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim verantwortlich ist. Bislang wurden noch keine entsprechenden Unfälle gemeldet. Zeugen bzw. Geschädigte sollten sich diesbezüglich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, 06221/991700, melden.

