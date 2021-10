Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Streit mündet in eine gefährliche Körperverletzung

Mannheim-Innenstadt (ots)

Mannheim-Innenstadt: In der Nacht vom 29.10.21 auf den 30.10.21 verabredete sich gegen 02:50 Uhr ein 22-jähriger Mann mit dem bisher unbekannten Tatverdächtigen im Bereich B6, um eine Streitsache verbal zu klären. Im Verlauf des Gesprächs zog der Tatverdächtige unvermittelt ein Messer und versetzte dem 22-jährigen einen Stich in den Rücken. Aufgeschreckt durch die Hilferufe des 22-jährigen wurden weitere Personen auf den Streit aufmerksam und kamen ihm zu Hilfe. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Dieser konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung wurden vom Revier Mannheim Innenstadt mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Revier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 / 12580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell