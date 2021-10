Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Walldorf - Bei Wohnungseinbruch Spielekonsole entwendet

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Dannheckerstraße. Vermutlich wurde das Türschloss mittels Scheckkarte oder ähnlichem manipuliert und dann geöffnet. Entwendet wurde eine Playstation 4 und Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Falls Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222-57090.

