Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag 30.10.21, zwischen 09:15 Uhr und 17:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Friedhofstraße ein. Hier entwendeten sie Bargeld in Höhe von 1000 EUR. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Falls Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222-57090.

