Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - Brand in einem Hotel

Mannheim (ots)

Am Samstag, 30.10.21, 10:03 Uhr ging ein Alarm bei der Feuerwehr Hirschberg ein. Gemeldet wurde ein Kellerbrand in einem Hotel in der Goethestraße 2. Es stellte sich schnell heraus, dass ein Wäschetrockner brannte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht und verletzt wurde ebenfalls niemand. Hotelgäste und Mitarbeiter konnten im Anschluss das Hotel wiederbetreten.

