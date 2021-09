Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl einer Baumaschine

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Marientaler Straße

17.09.2021, 16.00 Uhr - 20.09.2021, 07.00 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende vom Gelände einer Baustelle eine Rüttelplatte entwendet und der Baufirma einen Schaden von mindestens 4.000 Euro zugefügt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag 16.00 Uhr uns Montagmorgen 07.00 Uhr. Der 600 kg schwere Rüttler befand sich auf dem Baustellengelände einer Tankstelle an der Marienborner Straße. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass die Diebe mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um die schwere Maschine abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell