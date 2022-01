Polizei Hagen

POL-HA: Defektes Rücklicht führt zu Drogenfahrt, Widerstand, Blutprobe und Ingewahrsamnahme

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 06.01.2022, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:00 Uhr einen Opel, der die Körnerstraße in Richtung Altenhagener Straße fuhr. Der Wagen hatte ein defektes Rücklicht. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer war sichtlich nervös. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Amphetamin an. Der 19-Jährige gab an, noch nie Drogen eingenommen zu haben. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache. Zunächst kooperierte der Heranwachsende. Kurz vor Entnahme der Blutprobe wurde er jedoch aggressiv. Er sperrte sich derart gegen die Maßnahme durch die Ärztin, dass die Polizisten ihn dabei festhalten mussten. Als die Beamten ihm wenig später aus der Wache entließen, ging es mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Daraufhin nahmen sie den Randalierer in Gewahrsam. Gegen den 19-Jährigen wurden gleich mehrere Anzeigen vorgelegt.

