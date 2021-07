Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Festnahme nach schwerem Raub ++ Dohren - Einbrecher von Hausbewohnerin überrascht ++ Marschacht/Rönne - Auffahrunfall

Stelle/Ashausen (ots)

Festnahme nach schwerem Raub

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend (15.7.2021) vorläufig festgenommen worden, nachdem er zuvor einen 19-jährigen Bekannten beraubt hatte. Nach Zeugenaussagen waren der Beschuldigte und sein späteres Opfer gegen 20:30 Uhr am Bahnhof in Ashausen zufällig aufeinander getroffen. Im Streit um ausstehende Schulden riss der 18-Jährige dem 19-Jährigen eine Kette vom Hals und eine Einkaufstasche mit diversen hochwertigen neuen Kleidungsstücken aus der Hand. Dabei soll der 18-jährige sein Opfer mit einem Messer bedroht haben.

Der Täter flüchtete und konnte nach kurzer Fahndung von Polizeibeamten noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Auch die Beute wurde aufgefunden und sichergestellt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Der 18-Jährige wurde nach Winsen zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Bei der Einlieferung in die Zelle leistete er zunächst heftigen Widerstand. Mehrere Polizeibeamtinnen und Beamte wurden dabei leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der 18-jährige soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Dohren - Einbrecher von Hausbewohnerin überrascht

In der Schulstraße ist am Donnerstagmorgen (15.7.2021), gegen 3:40 Uhr, ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Täter hatte dazu ein Kellerfenster aufgehebelt. Als er gerade dabei war, einige Räume des Hauses durchsuchen, wurde eine Hausbewohnerin durch Geräusche geweckt. Als der Täter sie bemerkte, flüchtete er durch die Hauseingangstür. Hierbei ergriff er im Vorbeilaufen noch eine Handtasche mit etwas Bargeld und Papieren. Der Täter konnte entkommen.

Marschacht/Rönne - Auffahrunfall

Auf der Elbuferstraße, in Fahrtrichtung Tespe, kam es am Donnerstagnachmittag (15.7.2021) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 14:50 Uhr musste eine 51-jährige Frau mit ihrem VW Polo abbremsen, weil vor ihr ein Verkehrsteilnehmer nach links abbiegen wollte. Eine hinter ihr fahrende 53-jährige Frau bremste ihren VW Golf ebenfalls ab. Der dahinter fahrende 23-jährige Mann erkannte die Situation zu spät. Er fuhr mit seinem Honda auf den Golf auf. Dieser wurde dadurch auf den davor stehenden VW Polo geschoben. Die 53-jährige Golffahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

