Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw vom Grundstück entwendet ++ Winsen/Roydorf - Einbruch in Kindergarten ++ Neu Wulmstorf - Motorrad gestohlen ++ Brackel - Von der Fahrbahn abgekommen

Winsen/Rottorf (ots)

Pkw vom Grundstück entwendet

Heute (13.7.2021), gegen 3:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Jaguar Range Rover von einem Grundstück an der Straße Großer Sandhagen. Die Täter öffneten zunächst das Gartentor und starteten anschließend den Wagen auf unbekannte Weise und fuhren mit ihm davon. Der Diebstahl wurde erst am Morgen bemerkt.

Das Fahrzeug hat einen Wert von mehr als 100.000 EUR. Das Kennzeichen lautet HH-S 6713E. Besonders auffällig ist ein gelber Aufkleber auf der Heckscheibe in Form einer Schleife mit der Aufschrift "Luftlandebrigade".

Der Zentrale Kriminaldienst bittet Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Winsen/Roydorf - Einbruch in Kindergarten

Der Kindergarten am Ilmer Moorweg ist am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen dem 9.7.2021, 16:00 Uhr und dem 12.7.2021, 6:15 Uhr, drangen die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke und entwendeten dabei Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 041717960 entgegen.

Neu Wulmstorf - Motorrad gestohlen

Erneut haben Diebe im Meisterweg zugeschlagen. Nachdem dort in der vergangenen Woche bereits ein BMW Motorrad von einem Innenhof gestohlen worden war (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4962338), entwendeten vermutlich dieselben Täter auch ein zweites, dort abgestelltes Motorrad der Marke BMW. Die R 1200 GS mit dem Kennzeichen WL-RH 13 hat einen Wert von rund 16.000 EUR.

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. und 12.7.2021. Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Brackel - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend (12.7.2021), gegen kurz vor 23:00 Uhr, kam es auf der L 215, zwischen Brackel und Quarrendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Frau geriet mit ihrem Mercedes CLK alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum und überschlug sich. Der Pkw kam auf der linken Fahrzeugseite liegend an einer Böschung zum Stillstand.

Die 53-jährige verletzte sich schwer. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell