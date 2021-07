Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorrad und Transporter gestohlen ++ Bendestorf - Betrunken gefahren

Neu Wulmstorf (ots)

Motorrad und Transporter gestohlen

Im Meisterweg ist in den vergangenen Tagen ein braunes Motorrad der bei Marke BMW gestohlen worden. Die GS 1200 war am 2. Juli auf dem Stellplatz vor dem Haus abgestellt worden. Gestern (6.7.2021), gegen 13:00 Uhr wurde das Fehlen des rund 14.000 EUR teuren Motorrades bemerkt. Das Kennzeichen der Maschine lautet WL - SH 57.

In der Hauptstraße entwendeten Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (6.7.2021), in der Zeit zwischen 1:40 Uhr und 2:40 Uhr, einen Fiat Ducato von einem Parkplatz. Der weiße Transporter mit dem Kennzeichen CE-RB 94 war mit Werkzeugen und Baumaschinen beladen. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Bendestorf - Betrunken gefahren

Am Dienstag (6.7.2021), gegen 13:10 Uhr, kontrollierten Beamte eine 70-jährige Frau die mit ihrem VW auf dem Harmstorfer Weg unterwegs war. Dabei stellen die Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von rund 2,3 Promille. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe.

