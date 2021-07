Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pfeffersprayeinsatz bei Streitigkeiten in einer Bar

Buchholz (ots)

Am Sonntagmorgen (04.07.2021), gegen 03.30 Uhr, wurde die Polizei in eine Bar an der Bremer Straße gerufen, weil dort ein alkoholisiertes Pärchen Gläser und Flaschen auf die Mitarbeiter werfen würde. Als die ersten Beamten eintrafen, waren eine 21-jährige Frau und ihr ein Jahr älterer Begleiter gerade im Begriff, mit einem Barhocker auf einen 37-jährigen Mitarbeiter loszugehen. Der Angriff wurde durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden.

Während der 22-Jährige sich beruhigen ließ und in der Folge wegen der Augenreizungen vom Rettungsdienst behandelt wurde, verhielt sich die Frau weiter aggressiv. Sie musste von den Polizisten fixiert werden. Dabei spuckte sie einem Polizeibeamten ins Gesicht. Die Frau wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

Gegen das Pärchen wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg