POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg (02.-07.Juli 2021)

Landkreis Harburg (ots)

+++ Versuchter Altmetalldiebstahl +++

Winsen(Luhe): Durch aufmerksame Zeugen wurden am Samstagvormittag zwei Personen gemeldet, die sich am Winsener ZOB an alten Kupferleitungen zu schaffen machten. Vor Ort konnten ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger auf frischer Tat dabei gestellt werden, wie sie die Altmetallreste in handliche Stücke sägten, um sie anschließend wegzuschaffen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

+++ Radfahrerin angefahren und geflüchtet +++

Salzhausen: Am Samstagmorgen, gegen 05.20 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin die Oelstorfer Landstraße. Aus der Straße Kampweg kreuzte ein heller PKW Kombi den Fahrweg der Radfahrerin und touchierte sie am Hinterrad. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der PKW setzte seine Fahrt ohne Unterbrechung fort.

Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Salzhausen unter der Telefonnummer 04172/986610 zu melden.

+++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++

Seevetal/Horst: Zwischen dem 01.07.2021, 22:30 Uhr, und dem 02.07.2021, 10:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter mittels Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Die Tathandlung war vermutlich aufgrund eines Hundes abgebrochen worden und die Täter verließen das Grundstück ohne Mitnahme von Diebesgut.

+++ Diebstahl aus Kellerräume eines Mehrfamilienhauses +++

Neu WulmstorfZwischen dem 01.07.2021, 18:00 Uhr, und dem 02.07.2021, 19:55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in die Wilhelm-Busch-Straße in Neu Wulmstorf. Dort brachen sie die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses auf. Im Anschluss wurde u.a. Werkzeug entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf unter 040-33441990 entgegen.

+++ Mehrfache Diebstähle aus Handtaschen in Lebensmittel-/Drogeriegeschäfte +++

Seevetal: Am Freitag, 02.07.2021 zwischen 10:45 Uhr und 13:00 Uhr sowie am Samstag, 03.07.2021 zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr ist es in mehreren Lebensmittel-/Drogeriegeschäften in Fleestedt, Maschen, Meckelfeld und Hittfeld zu Diebstählen aus Handtaschen gekommen. Die Geschädigten ließen ihre Handtaschen zum Teil im Einkaufswagen liegen und ließen diese während des Einkaufens vermehrt außer Acht. Im Anschluss entwendeten die Täter die Geldbörsen aus den Handtaschen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Seevetal unter 04105-6200 entgegen. Die Polizei bittet erneut darum, Wertgegenstände während des Einkaufens nicht in den Einkaufswagen zu legen, sondern immer bei sich zu tragen.

+++ Schuppen aufgebrochen +++

Am Wochenende brachen unbekannte Täter jeweils einen Schuppen im Suerhoper Brunnenweg sowie in der Straße Ole Wisch auf. In Suerhop wurden drei hochwertige Fahrräder entwendet. In der Straße Ole Wisch wurde ein Täter beobachtet, woraufhin dieser ein E-Bike zurücklässt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

+++ Mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs +++

A7: Eine nicht unerhebliche Anzahl besorgter Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag, gegen 16:50 Uhr, einen Fahrradfahrer auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Ramelsloh. Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) konnten den erst 15-jährigen "Falschfahrer" antreffen und unbeschadet von der Autobahn begleiten. Als Begründung für sein Fehlverhalten gab der junge Mann an, dass er einen Freund besuchen wollte und ihm sein Navigationsgerät die Route als Fahrweg vorgeschlagen hatte.

+++ Verkehrsunfallflucht in Höhe der Anschlussstelle Egestorf +++

A7: Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, kollidierte eine 28-Jährige aus dem Landkreis Stade mit ihrem Pkw in Höhe der Anschlussstelle Egestorf auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover mit der Mittelschutzplanke. Zuvor musste sie einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen, welcher ohne ersichtlichen Grund sein Fahrzeug stark abbremste. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Wer Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) unter 04171-796223.

+++ Graffiti am Geschäftshaus +++

Tostedt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter ein Geschäftshaus im Bereich der Poststraße. Zeugen, welche in dem Bereich der Poststraße/ Bahnhofstraße bzw. B75 verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Tostedt unter 04182-404270 zu melden.

